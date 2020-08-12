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Cam yüklü kamyonet dönüş yaparken böyle devrildi

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizliğin nelere yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizliğin nelere yol açabileceğini gözler önüne serdi.



Kentte geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlandı. Kentteki 2 farklı kavşakta meydana gelen kazaların ilkinde cam yüklü olduğu görülen bir kamyonetin sürücüsü dönüş için manevra yaparken kasasına yüklediği camı hesaba katmayınca devrildi. Dönüş esnasında önce yüklenen cam hareket ederek dönüş istikametine yattı ardından ağırlığı kaldıramayan kamyonet yola yan yatarak durabildi.



Meydana gelen bir başka kazada ise kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdikleri gözlenen iki otomobilin çarpışması kaçınılmaz oldu. Kazalarda ölen ya da yaralanın olup olmadığı bilgisine ise ulaşılamadı.

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