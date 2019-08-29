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Cami bahçelerindeki 3 asırlık çınar ağaçları için budama ve rehabilitasyon çalışması

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaşları 3 asra yaklaşan tarihi çınar ağaçları bakıma alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşları 3 asra yaklaşan tarihi çınar ağaçları bakıma alındı.


Çarşı merkezinde bulunan tarihi çınar ağaçlarında budama ve rehabilitasyon çalışmalarının yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaçlarda Budama ve Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde tescilli çınar ağaçları budandı. Bolvadin ilçe merkezindeki İmaret Camii bahçesinde 265 ve Çarşı Cami bahçesindeki 295 yaşlarında olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağacı budama ve rehabilitasyon çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Şef Yunus Emre Ay, "Çınar ağaçlarının sadece budamalarını yapmıyoruz. Aynı zamanda tedavilerini ve komple restorasyonunu yapıyoruz. Kurumlarını temizliyoruz, yaralarını ilaçlıyor, budama yüzeylerine macun sürüyor, çürüyen kısımlarını böcek ve mantar ilacı ile temizliyoruz. Daha sonrada balcam katranı ile yüzeyleri muhafaza ediyoruz” diye konuştu.

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