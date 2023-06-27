Afyonkarahisar'da canlı hayvan sevkiyatının hızlandığı bölgelerde denetim yapıldı.

Denetimler Sultandağı ve Çay İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi ekipler canlı hayvan sevkiyatının hızlandığı bölgelerde durdurulan araçlarda büyük ve küçükbaş hayvanların veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi ve hayvan sağlığı ve refahı konularında inceleme ve denetim yaptı.