Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve akıllara durgunluk veren kazada, sürücüsünün sollama esnasında kontrolden çıkan araç yanından geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarpışma esnasında

araçların savrularak kıvılcımlar çıkardığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ş.R.Y., idaresindeki 03 VE 588 plakalı otomobil önünde seyir eden M.A., yönetimindeki 03 AAR 323 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.R.Y.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak diğer otomobile yan kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kıvılcımlar çıkararak savrulan araçlar yaklaşık 50 metre sürüklenip şarampole girerek durabildi. Kazada sürücülerden Ş.R.Y., yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpışmanın etkisi ile ortaya çıkan kıvılcımlar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.