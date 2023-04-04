Çarptığı direk otomobilin üzerine devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin üzerine çarptığı direk devrildi.

Olay, Bolvadin ilçesi Şehitler caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile direk aracın üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananı olmadığı kazanın ardında araç içerisindekilerin otomobilin plakasını sökmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, karayolunda trafik devrilen direğin kaldırılması ile normale döndü.