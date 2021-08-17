Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kiremitleri düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıkmaya çalışan 54 yaşındaki adam merdivenin kayması sonucu yaklaşık 7 metreden aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Hacı Halife Mahallesi Yunus Zade Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evinin çatısındaki kiremitleri düzelmek için çatıya çıkmak isteyen Selahattin Akkuzu (54), duvara yasladığı merdivenin kayması sonucu yaklaşık 7 metreden aşağı düştü. Durumu gören çevre sakinleri polis ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuzu'yu ambulans ile önce Bolvadin Devlet Hastanesi'ne oradan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Akkuzu'nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.