ÇEDES projesiyle iftarda buluştular

Programa İl Müftüsü Sinan Kazancı, Gençlik Koordinatörleri, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Proje Sorumlusu ile Koordinatörleri ve gençler katıldı. İftar öncesi çocuklara okçuluk, voleybol, masa tenisi, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dua ile başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın selamlama konuşmalarıyla devam etti. Program sonunda gençler memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.