Cengiz, Vali Çiçek'e yeni kitabını takdim etti

Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret eden eğitimci-yazar Veli Cengiz, çıkardığı “Benim Köyüm Şehir Olacak” adlı kitabını takdim etti.

Cengiz, Vali Çiçek'in Afyonkarahisar'daki bir yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projeler ile memleketi Afyonkarahisar'a ve İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü'ne yaptığı yatırımları anlattığı “Benim Köyüm Şehir Olacak” adlı kitabını Vali Çiçek'e takdim etti. Kente verdiği hizmetler nedeniyle Vali Çiçek'e teşekkür eden Veli Cengiz, Vali Çiçek'in uzun yıllar Afyonkarahisar'da kalmasını diledi. Böyle bir eseri kaleme aldığı için Cengiz'e teşekkür eden Vali Çiçek, Afyonkarahisar'da yaptığı hizmetlerin olumlu karşılanması ve takdir toplamasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.