Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda cerrahi eldivenin parmak uçları içerisine gizlenen metanfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 6 parça halinde cerrah eldiveni parmak uçları içerisine gizlenen 10 gram ağırlığında metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.K., M.B.K. ve Ç.C., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.