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Çevreye duyarlı öğretmenlerden örnek davranış

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi İngilizce Öğretmeni Aysel Kuzu, Okul Müdürü olan eşi Mustafa Kuzu ile birlikte ilçedeki öğrencilere çevre eğitimi veriyorlar.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi İngilizce Öğretmeni Aysel Kuzu, Okul Müdürü olan eşi Mustafa Kuzu ile birlikte ilçedeki öğrencilere çevre eğitimi veriyorlar.


Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına Bolvadin ilçesinde çevre eğitimlerini gönüllü olarak sürdüren İngilizce Öğretmeni Aysel Kuzu, "Bir hafta içerisinde Bolvadin'deki çeşitli okullarımızda Tema Vakfı Bolvadin Temsilciliği olarak 6 eğitim verdik. Yüzlerce minik yavrumuza ulaşma imkanı bulduk. Yavrularımızdan çevreye daha duyarlı bireyler olacaklarına dair söz aldık. Umut yeşertiyoruz TEMA Bolvadin Temsilciliği olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza şimdiden çevreye olan saygılarını, sevgilerini aşılamamız gerekiyor" dedi.

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