Ceyhun Yeltekin Arısoy'un ismi dikilen fidanlarla yaşatılacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin Kurucu Başkanı Ceyhun Yeltekin Arısoy'un adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Kütahya karayolunun 12'nci kilometresinde 2015 yılında vefat eden ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi Kurucu Başkanı Ceyhun Yeltekin Arısoy için Dernek Başkanı Serap Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve derneğin burs verdiği öğrenciler tarafından hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe merhum Ceyhun Yeltekin Arısoy'un eşi Murat Arısoy ve çocukları Fırat ile Arda'nın yanı sıra ÇYDD Afyonkarahisar Şube Başkanı Serap Öztürk, dernek üyeleri ve derneğin burs verdiği öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

"İsmi ebediyen yaşayacak"

Hatıra ormanının kuruluşu hakkında bilgi veren ÇYDD Şube Başkanı Serap Öztürk, Ceyhun Yeltekin Arısoy isminin ebediyen bu ormanda yaşayacağını belirterek, “Eğitim seferberliğinde çok büyük desteği olan derneğimizin Afyonkarahisar şubesinin kurucusu olan rahmetli Ceyhun Yeltekin Arısoy adına yapılacak olan hatıra ormanı sahasında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu sayede daha yeşil bir Türkiye'nin inşa edilmesinde hep birlikte katkı sağlamak için bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Rahmetli Ceyhun Yeltekin Arısoy'un adı hatıra ormanında ebediyen yaşayacaktır. Kendisi derneğimizde yöneticilik yaptığı dönemde Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı, çağdaş bir yaşam ve eğitim için pek çok gencimize sahip çıkmıştır. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Ceyhun Yeltekin Arısoy'un eşi Murat Arısoy ise, bu faaliyetten çok duygulandığını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.