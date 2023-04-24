Cezaevi firarisi ticari takside yakalandı

Afyonkarahisar'da cezaevinde firar eden bir şahıs jandarma tarafından seyahat ettiği ticari takside yakalandı.

Olay, Bolvadin-Çobanlar karayolu Hamidiye köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu. Araç şoförü ve yolcunun Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorguda M.B.K., isimli şahsın Bolvadin Cezaevi firarisi olduğu arandığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan şahıs ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.