CHP'li Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Afyonkarahisar'daki CHP'li belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek Afyonkarahisar'daki yerel yönetimlerdeki projeleri değerlendirdiler.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür ederek, Afyonkarahisar'daki tüm CHP örgütleri ile CHP'li belediye başkanları ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "El ele vererek 5 yıllık süreç içerisinde seçim döneminde başkanlarımızın verdiği vaatlerini yerine getirmesi için çalışacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte CHP'li belediyelerimiz ‘sosyal belediyecilik' anlayışı ile şeffaf ve halkçı belediyecilikle yönetilecek. CHP'nin 'Derman Belediyeciliği' politikası ile yurttaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Partimizin insan odaklı hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet vererek projelerin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.