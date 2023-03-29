Çiçek açan meyve ağaçları kar altında görüntülendi

Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin kar altındaki görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu.

Sandıklı'da, mart ayının girmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Dün itibariyle ise ilçede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ilçede kiraz, erik ve badem gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu.