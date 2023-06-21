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Çiftçiler mildiyösü hastalığına karşı bilgilendirildi

Afyonkarahisar’da sağanak yağışların mevsim normallerinin üzerinde görülmesinin ardından patates ekim alanlarında görülen mildiyösü hastalığına karşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçileri bilgilendirdi.

Afyonkarahisar'da sağanak yağışların mevsim normallerinin üzerinde görülmesinin ardından patates ekim alanlarında görülen mildiyösü hastalığına karşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçileri bilgilendirdi.


Afyonkarahisar'da sağanak yağışların mevsim normallerin üzerinde seyretmesiyle birlikte patates ekim alanlarında mildiyösü hastalığı görülmeye başlandığı açıklandı. Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde çiftçi toplantıları düzenleyerek alınabilecek önlemler konusunda çiftçileri bilgilendirdi. Çiftçi toplantıları yapılmaya belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği kaydedildi.

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