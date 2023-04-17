Çiftçilere hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın Evciler ve Sinanpaşa ilçesinde çiftçilere hibe destekli yağlık Ayçiçek tohumu dağıtıldı.
Afyonkarahisar'ın Evciler ve Sinanpaşa ilçesinde çiftçilere hibe destekli yağlık Ayçiçek tohumu dağıtıldı.
Evciler Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzde 75'i İl Özel İdaresi, yüzde 25'i çiftçi katkılı olmak üzere 2 bin 750 kg yağlık ayçiçeği tohumunu üreticilere dağıtıldı. Dağıtımı yapılan tohumların 5 bin 500 dekar alanda 90 çiftçi tarafından ekimi yapılacağı ifade edildi.
Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise yine hibe destekli olarak 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği ve 14 ton sertifikalı nohut tohumları üreticilere teslim edildi. Proje çerçevesinde 7 bin dekar arazide yağlık ayçiçeği ekilişi, bin 400 dekar arazide ise nohut ekimi gerçekleştirileceği kaydedildi.