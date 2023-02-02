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Çiftçilere toprak analizinin önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’da çiftçilere yönelik toprak analizinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik toprak analizinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.


Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman MüdürlüğüToprak Analiz Laboratuvarı teknik personelince Nuribey beldesinde toprak analizinin önemi hakkında çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda toprak analizi ile uygun ürün ekimi ve verimin daha fazla olacağı hatırlatılarak, bu konuda bütün çiftçilerin bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

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