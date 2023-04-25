Çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 500 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde yüzde 75 hibe destekli 500 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan TAKEP projesi çerçevesinde ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 500 kilogram ayçiçeği tohumu dağıttı. Gerçekleşen ayçiçek tohumu dağıtımı ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, “Dağıtımı yapılan ayçiçeği 1000 dekar arazi ayçiçeği tohumu ile buluşacak. Proje çerçevesinde ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretimi artırımı hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.