Çiftlikten traktör römorku çalan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da bir çiftlikten traktör römorkunu çalarak satan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Selçuklu mahallesinde geçtiğimiz hafta Recep Y. isimli şahsın çiftlikte bulunan traktör römorku kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalar neticesinde, römorku İbrahim S. isimli şahsın çalarak Çobanlar ilçesinde ikamet eden Osman T.'ye 5 bin 500 TL karşılığında sattığı tespit edildi. Çalınan römork satın alan şahıstan alınarak sahibine teslim edilirken, römorkunu çaldığı iddia edilen İbrahim S. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahsın tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildiği öğrenildi.