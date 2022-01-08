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Çırak öğrenciler Bursa'ya teknik geziye gönderildi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından Okul Sanayi Kaymakamlık İşbirliği Projesi kapsamında Açık Öğretim Lisesi ve Akşam Sanat Okulu’nda öğrenim gören ve çoğunluğu sanayi sitelerinde çırak olan öğrenciler Bursa’da teknik geziye gönderildi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından Okul Sanayi Kaymakamlık İşbirliği Projesi kapsamında Açık Öğretim Lisesi ve Akşam Sanat Okulu'nda öğrenim gören ve çoğunluğu sanayi sitelerinde çırak olan öğrenciler Bursa'da teknik geziye gönderildi.


Öğrencileri Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat uğurladı. Öğrencilerin Bursa'da bir otomobil firmasının müzesini, tarihi ve kültürel mekanları ile sanayi tesislerini gezecekleri belirtildi. Öğrencilerin gezilerinin iki gün süreceği ifade edildi.

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