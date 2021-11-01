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Çobanlar'da Bilim Fuarı düzenlendi

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde Zafer Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde Zafer Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.


Bilim Fuarının açılışına, Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı. TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen bilim fuarında öğrenciler hazırlamış olduğu projelerini katılımcılara tanıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın öğrencilerle deney yaptı ve projeleri ayrıntılı olarak inceledi. Yalçın, program sonrasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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