Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci projesi sürüyor

Afyonkarahisar'da yürütülen ‘Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci' projesi çerçevesinde 200 okulda görevli 1311 öğretmene online platformda dijital mahremiyet eğitimleri verildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci projesi çerçevesinde “Kişisel sınırlar, iyi-kötü dokunuş, 'hayır' diyebilme becerisi, çocuk ihmal ve istismarından korunma yolları, ailede mahremiyet ve dijital mahremiyet” başlıklarında MEB'de görevli olan psikolojik danışmanlar tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere eğitimler verildi.

Afyonkarahisar merkez ilçede görev yapan toplam 200 okulda 1311 öğretmene online platformda dijital mahremiyet eğitimleri verildi.

Proje ile merkez ilçede ve merkez ilçeye bağlı köy, kasaba ve mahallelerindeki rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan anaokulu, ilkokul ve ortaokul ve lise öğrencilerine ve velilere yönelik yüz yüze ve her sınıf için ayrı olacak şekilde seminerler düzenlendi.

Planlanan öğrenci ve veli seminerleri kapsamında, mart ayı içinde 99 okulda toplam 9367 öğrenciye ve nisan ayı içinde 101 okulda toplam 1072 veliye Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci eğitimleri verildi.