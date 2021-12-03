Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları bir araya geldi

İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Serhat Korkmaz yönetiminde yapılan toplantıya katılan çocuk hekimleri, çalıştıkları birimlerdeki işleyiş ve yoğunluk hakkında bilgiler verdi. Çalışma esnasında karşılaştıkları sorunları da dile getiren hekimlerin istek ve önerileri de dinlenerek sorunların çözümü, daha kaliteli hizmet sunumu, hasta ve personel memnuniyeti için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Personel Hizmetleri Başkanı Serdar Kızıl, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit, Başhekim Opr. Dr. Mehmet Duran da katıldı.