Çocuklar huzurevi sakinleri ile gönüllerince eğlendi

Anasınıfı Zeynep Bulduk koordinatörlüğünde Müdür Yardımcısı Gizem Kartaloğlu, Okul Müdürü Hüseyin Dadak ve öğrencilerle birlikte 2 hafta Sandıklı Hüseyin Develi huzurevine gidilerek yaşlılar ile birlikte boncuklardan bileklik yapma ve halka atma oyunları oynandı. Daha sonra ki hafta Emirdağ Fazlı- Macide Halaç huzurevine gidilerek boncuktan bileklik yapma ve kum boyama etkinlikleri yapıldı. Huzurevindeki yaşlılarda öğrencilere bocce oyunu ve bilardo öğretti.