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Çocuklar parklara akın etti

Covid-19 nedeniyle Afyonkarahisar’da uzun süredir evlerden dışarı çıkmayan çocuklar bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle parklarda doyasıya oynayarak özlemini çektikleri oyunların tadını çıkardılar.

Covid-19 nedeniyle Afyonkarahisar'da uzun süredir evlerden dışarı çıkmayan çocuklar bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle parklarda doyasıya oynayarak özlemini çektikleri oyunların tadını çıkardılar.


Yurt genelinde 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesi Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı.


Afyonkarahisar'da parklara akın eden çocuklar gönüllerince eğlenirken, parklarsa doldu taştı.


Bu sürecin biran önce bitmesini ve özgürce parklarda oynamak istediklerini belirten çocuklar, 4 saatlik bir nefes almanın kendilerini rahatlattığını ifade ettiler. Çocuğu ve eşiyle birlikte sokağa çıkan Rahmi Dönerkaya, “Yaklaşık 2 aydır çocuklar dışarı çıkamıyor bu hastalık nedeniyle. Bugün de havalar güzel, devletimizde böyle güzel imkan sağladı. Kısa bir süre ama en azından çocukların stresini atması için güzel bir fırsat oldu. Biz de eşim, çocuklar hep beraber bu durumu değerlendiriyoruz. Saat 3'e kadar dışarıdayız, sosyal mesafeye dikkat ederek” diye konuştu


Çocuklar saat 11.00'dan 15.00'a kadar sokaklarda ve parklarda oyunlar oynayarak ve bisiklet sürerek kendilerine verilen iznin tadını çıkardılar.

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