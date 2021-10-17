İhlas Haber Ajansı

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Çocuklara silahlarla ateş ettiren 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da yaşı küçük şahıslara silahlarla ateş ettiren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yaşı küçük şahıslara silahlarla ateş ettiren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada iki kişinin çocuk yaştaki şahıslara silahla ateş ettirdiği videoları görünce harekete geçti. Şahısların tespit eden polis ekipleri 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 5 adet silah ile 1 tüfek ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şahıs hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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