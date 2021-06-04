Çocukların nasıl mutlu ve başarılı olacaklarının püf noktaları anlatıldı

Yıl İlkokulu ve Işıklar Balı Sultan İlkokulu'nun organize ettiği öğretmen motivasyon seminerlerinin 11.'ne veliler de katıldı. Seminerde bu hafta ‘Mutlu ve Başarılı Çocuklar' konusu işlendi.

Öğretmen ve veli semineri Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz'ın yaptığı seminerin bu haftaki konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Türkoğlu oldu. ‘Mutlu ve Başarılı Çocuklar' konusunun ele alındığı seminere, Sandıklı ile birlikte Afyonkarahisar'dan ve İhsaniye ilçesinden de yoğun katılım olduğu görüldü.

Doğan Cüceloğlu'nun ‘İnsanın anavatanı çocukluğudur' cümlesiyle söze başlayan Türkoğlu mutlu çocukluğun ileriki yıllar için önemli bir yatırım olduğunu, çocukluğu mutlu geçmeyen bireyin yetişkinlik döneminde de mutlu olamayacağını ifade etti.

“Çocuğun fikirleri muhakkak önemsenmeli”

Aile tutumlarından da sıkça bahseden Türkoğlu demokratik aile tutumunun ideal olduğunu bu tür ailelerde bir sınırın mutlaka çizilmesiyle beraber çocuğun fikirlerinin önemsenerek bir birey olarak saygı gösterildiğini sözlerine ekledi. Her evde mutlaka aktif bir kütüphane olmanın gerekliliğine vurgu yapan Türkoğlu özellikle okul öncesi dönemde teknolojik aletlerin sınırlandırılarak bolca etkileşimli kitap okutulması ile çocuğun zengin bir kelime dağarcığının ve hayal gücünün olacağına vurgu yaptı.

Programın sonunda Yılmaz ve Baydur, katılımlarından dolayı Türkoğlu'na teşekkür ederek programı sonlandırdılar.