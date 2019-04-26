Çocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdı

Afyonkarahisar'da küçük çocukların polis memurlarına olan sevgisi görenleri duygulandırdı.

Afyonkarahisar kent merkezinde görev yapan polis memurlarını gören çocuklar, polis memurlarına sarılarak sevgilerini gösterdi.

Çocukların bu sevgisine kayıtsız kalmayan polislerde çocuklara sarılarak bir süre sohbet etti. Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri karşısında duygulandıklarını söyleyerek çocukların polis ile korkutulmaması gerektiğini bu konuda anne ve babaların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.