İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların süt dişlerine dikkat

Diş Hekimi Şahadet Kazan, çocuklarda süt dişlerinin erken kaybının önemli problemlere yol açtığını söyledi.


Çocukların süt dişlerinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diş Hekimi Şahadet Kazan, “Çocukların ilk dişlerine süt dişleri denir. 6 aylıkken sürmeye başlayan ve 3 yaşında sürmesi tamamlanan süt dişleri, 10-12 yaşına kadar ağızda kalmaktadır" dedi.


"Süt dişleri çocuğun dişlenmesinin temel yapısını oluşturmaktadır" diyen Kazan, şu uyarılarda bulundu:


"Sürekli dişlerin düzgün bir şekilde sürebilmesi için rehber görevi görürler. Konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Ayrıca süt dişlerinin varlığı ile besinler daha doğru bir şekilde sindirilir. Bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı süt dişlerinin erken kaybı önemli problemlere yol açmaktadır. Süt dişlerinin kaybına sıklıkla çürükler ve travmalar yol açmaktadır. Süt dişlerinin erken kaybını önlemek için diş çürüğünün oluşmasını önleyen koruyucu yaklaşımlar uygulanmaktadır. Koruyucu yaklaşımlar arasında; çocuğun ve ailesinin ağız diş sağlığı ile beslenme konusunda eğitilmesi çok önemli bir yer tutar. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve etkin bir şekilde fırçalamasının sağlanması gerekmektedir. Koruyucu yaklaşımlar arasında fissür örtücü işlemleri de yer alır. Fissür örtücü ile diş yüzeyinde bulunan çürük oluşumuna eğilimli bölgeler kapatılır. Bu işlemin uygulandığı dişler 6 ayda bir kontrol edilmelidir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.