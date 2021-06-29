Çöken ağıldan 205 koyun kurtarıldı, 15'i telef oldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çöken ağıl inşaatında göçük altında kalan küçükbaş hayvanlardan 205'i kurtarılırken, 15'inin ise telef olduğu belirtildi.

Olay, Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ağıl inşaatı çalışması sırasında çayı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, 300 yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımı ile yaklaşık 60 hayvan göçüğün hemen ardından çıkarılırken, molozların altında kalan 220 koyun ve kuzuyu kurtarmak içinse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise adeta zamana karşı yarış verdi. AFAD ekipleri göçüğün altından 205 hayvanı canlı çıkarmayı başarırken, 15'ini ise telef olmuş şekilde ulaştı. AFAD ekipleri göçük altından çıkardıkları koyun ve kuzulara pet şişeler ile su vererek sakinleştirmeleri ise görenleri duygulandırdı.

Öte yandan, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın meydana geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.