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Çöp konteynırının kapağını çalıp hurdacıya sattı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde mahalledeki metal çöp konteynırının kapağını çalarak hurdacıya satan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde mahalledeki metal çöp konteynırının kapağını çalarak hurdacıya satan şahıs polis tarafından yakalandı.


İlginç olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait metal çöp konteynırının kapağının yerinde bulunmadığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede konteyner kapağının Yeni Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren hurda eşya alım satımı yapan iş yerine satıldığını belirledi. Olayın ardından ekipler kapağı satan şahsın M.K., olduğunu tespit ederek ardından şahsı gözaltına aldı.

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