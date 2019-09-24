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Çöpleri gönüllü olarak topladılar

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde çevrenin korunmasına ve temizliğine dikkat çekmek amacıyla ’Dünya Temizlik Günü’ etkinlikleri çerçevesinde çöp ve ambalaj atıkları toplandı.

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde çevrenin korunmasına ve temizliğine dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde çöp ve ambalaj atıkları toplandı.


Estonya'da ‘Let's Do It' hareketiyle organize edilen ve 157 ülkede milyonlarca gönüllünün katılımı ile ‘Dünya Temizlik Günü'nde doğaya atılmış çöpler ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde çevrenin korunmasına ve temizliğine dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde Sivil Yaşam Derneği, Yeşilay, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği ve Biyomedikal Oryantasyon Platformu 'Temiz Çevre, Temiz Afyonkarahisar' için Hıdırlık mesire alanında yerlere atılmış çöp ve ambalaj atıklarını türlerine göre topladı. Programa katılan gönüllüler toplamış olduğu atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim ederek örnek bir etkinliğe imza attı.

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