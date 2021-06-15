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Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için aşı servisi kaldırdılar

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, Belediye Başkanı Tunay Türkmen’in talimatıyla Afyonkarahisar kent merkezinde Covid-19 aşısı yaptıracak vatandaşlar için aşı servisini hizmete sundu.

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, Belediye Başkanı Tunay Türkmen'in talimatıyla Afyonkarahisar kent merkezinde Covid-19 aşısı yaptıracak vatandaşlar için aşı servisini hizmete sundu.


Belediye Başkanı Tunay Türkmen tarafından Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için İhsaniye ilçesinden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne aşı servisi hizmete sokuldu. Konu hakkında bilgi veren Başkan Türkmen, “Şehir içi hizmet aracımız hafta içi Salı ve Perşembe günleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne İhsaniye'den sabah saat 9.00'da hareket edecek olup dönüş saati ise 14.30 olacaktır. Belediye aracımız ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımızın hastane randevularını salı ve perşembe günlerine almaları gerekmektedir. Hastane randevusu alamayan vatandaşlarımızın belediyemize geldiklerinde belediye personellerimiz tarafından kendilerine yardımcı olunacaktır” dedi.

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