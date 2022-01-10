"Covid 19 Salgın Yönetimi ve Evdeki Hasta İzlenimi" semineri

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kadın Kültür Evi’nde "Covid 19 Salgın Yönetimi ve Evdeki Hasta İzlenimi" konulu seminer düzenlendi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi'nde "Covid 19 Salgın Yönetimi ve Evdeki Hasta İzlenimi" konulu seminer düzenlendi.
Öğretim Görevlisi Mine Toksal, seminere katılan kadınlara Covid-19 salgını ve evdeki hasta izlenimi ile ilgili neler yapılabileceği konusunda bilgiler aktardı. Soru cevap şeklinde geçen seminerde kadınlar akıllarında kalan soruları Öğretim Görevlisi Toksal'a sordu.