Cumhurbaşkanı Erdoğan emperyalizmle mücadelede üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emperyalizme mücadele ettiklerini ve edeceklerini belirterek, “Burada şimdi Bay Bay Kemal'e sesleniyorum, şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara seslenerek yaklaşan seçimler öncesi önemli mesajlar verdi. Konuşmasında emperyalizmle mücadeleye ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz şahitsiniz bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistler ve onların taşeronları ile mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak hareketlerinde onların ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz da Bay Bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanına giderken biz Yeşilköy'de halkımızla birlikteydik. Emperyalistlerin silahşörlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milleti kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalizmin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutarak, barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızı kullanımı arttırıp emperyalizmin finans düzenine biz çomak soktuk. Savunma sanayinde yerlilik oranını, geldiğimiz de neydi yüzde 20'di, nereye çıkarttık? Yüzde 80'nee. Egemenliğimize göz diken emperyalistleri biz hüsrana uğrattık. TCG Anadolu'yu halkın ziyaretine açıldı ve halk hayran” dedi.

“Sor ki, bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ama bu CHP lobisi ve masanın etrafındaki 7'li TCG Anadolu'yu görünce kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. Şu anda TCG Anadolu'yu gezenler ‘Allah'a hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var' diyor. İHA'mız, SİHA'mız, Akıncı'mız var Kızıl Elmamız var ve hepsi TCG Anadolu'nun güvertesinde. Biz yaparız. Yaparsa ‘Cumhur İttifakı' yapar. Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Ortadoğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz ‘dur' dedik. Burada şimdi Bay Bay Kemal'e sesleniyorum, şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor. Sor ki, bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önlerinde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir, ancak onun için secdeye varırız. Bay Bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin, biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabılarınla çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metrelik dediğin başörtüsünü de biliriz, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız da çok iyi biliriz.”

“7 kişiyi aynı masada, aynı hizada tutmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere”

Türkiye'nin ve milletin hakkını 7 düvele karşı savunduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Bu Bay Bay Kemal başörtüsüne 1 metrelik bez parçası demiyor muydu? Ne diyeyim ben buna? Ama gel görkü şuanda yanına almış 3 tane yavrucuk, onlarla beraber bir 7'li masa oluşturmuşlar ve bu 7'li masada bunlar maalesef bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ülkeisini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti emperyalizm dersi almayız. Kısır siyasi hesapları uğruna PKK'sından, FETÖ'süne terör örgütlerinin emrine girenlerden de onurlu duruş dersi de almayız. Bizim ömrümüz bu ülkeni ve milletin hakkını yedi düvele karşı savunmakla geçti. Daha 7 kişiyi aynı masada, aynı hizada tutmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere?” diye konuştu.