Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet tüm mesaisini birbirinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya harcıyor”

Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı? Kendi sığ gündemleri ile baş başa bırakıp, biz işimize bakıyoruz” dedi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve çeşitli kamu yatırımlarının açılış töreni çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti. AK Parti'nin vizyonunun Afyonkarahisar'da çizildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam 21 yıldır gece gündüz demeden Afyon ile birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Aşılmaz denilen nice engelleri aştık ve buralara geldik, sizlerin desteği ile. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Yıllardır ihmali gidermekle kalmadık,

ülkemizi her alanda tarihi nitelikte yatırımla buluşturduk. Demokrasiden özgürlüklere, ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma, sosyal yardımlardan ekonomiye, savunma sanayinden diplomasiye kadar her bir başlıkta ülkemize çağ atlattık” dedi.

"Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan sağ ve salim ülkemizi çıkartacağız"

Konuşmasında dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Afyon'a son 20 yılda yapılan yatımların tutarı 34 milyar lirayı geçiyor yaptığımız yatırımlar. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanması ile Afyon-Ankara arası 1,5 saate, İstanbul arası 3,5 saate ve İzmir 2 saate düşecek. Afyon'a 43 adet baraj 20 adet gölet inşa ettik. 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız. 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan sağ ve salim ülkemizi çıkartacağız.”

“Kendi sığ gündemleri ile baş başa bırakıp, biz işimize bakıyoruz”

Konuşmasında muhalefete, özellikle ‘6'lı masaya' da yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet tüm mesaisini birbirinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya harcarken, biz sizlerle birlikte 85 milyona hizmet götürmeye harcıyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı? Kendi sığ gündemleri ile baş başa bırakıp, biz işimize bakıyoruz. Sizlerin desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe Afyon ile birlikte tüm Türkiye'ye eserlerimize mührümüzü vurmaya devam edeceğiz. Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yatırımları sizlerle birlikte yaptık. Ülkemizi başarıdan başarıya sizlerle beraber koşturduk. Türkiye'nin ayağına vurulan asırlık prangaları ele ele verip, güç birliği yaparak beraber kırdık. Bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız, biz de size olan şükran borcumuzu daha çok eser üreterek ödedik” diye konuştu.

“Türkiye 2023'te gelecek asırdaki tarihine yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak”

Konuşmasında 2023 seçimlerine değinen ve seçimlerde destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye 2023'te gelecek asırdaki tarihine yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum.”