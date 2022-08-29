İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti

Büyük Taarruz’un 100.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti.

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