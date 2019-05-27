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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği meydanın birinci etabı tamamlandı

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, birinci etabı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, birinci etabı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar ziyareti sırasında talimatını verdiği Afyonkarahisar, meydanına kavuştu. Geçtiğimiz dönem çalışmalarına başlanan ve üç etaptan oluşan Cumhuriyet Meydanı'nın birinci etabı tamamlandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Afyon'un kalbinde yeni ve ayrıcalıklı bir alan oluşturduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Meydanı'nın ilimizin çehresini değiştireceğini ve vizyon katacağını söyledi. Başkan Zeybek'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki incelemelerine ilgili daire müdürleri katıldı.

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