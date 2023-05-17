Damlama su borusu ve fiskiye çalan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da tarım arazilerinden damlama su borusu ve fiskiye çalan 1 şahıs çaldığı malzemeleri yüklediği araçla jandarmaya yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede 24 adet damlama su borusu ve fiskiyenin tarladan çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede devriye gezen ekipler Anıtkaya köyü yolunda bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler çalınan malzemeleri aracın bagajında buldu. Ardından araç içerisinde bulunan M.S., gözaltına alındı.