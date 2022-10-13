İhlas Haber Ajansı

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Dazkırı OSB'de 3 firmaya arsa tahsisi yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 3 yeni yatırımcıya arsa tahsisi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 yeni yatırımcıya arsa tahsisi yapıldı.


Arsa tahsisi Dazkırı Kaymakamı Zeliha Uz ile tekstil ve kumar üzerine faaliyet gösterecek olan 3 firmanın temsilcileri arasında imzalanan protokolle gerçekleştirildi. Protokol imza töreni sonrası firmalara önümüzdeki günlerde yatırımları gerçekleştirilecek olan arsaların tahsisi yapıldı.


İmza töreni sonrası konuşan Kaymakam Uz, firmaların ilçe ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

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