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Dazkırı ve Kızılören'de ağaçlarda zararlı kontrolleri ve budama eğitimi yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ve Kızılören ilçelerinde ağaçlarda hastalık, zararlı kontrolleri ve budama eğitimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Kızılören ilçelerinde ağaçlarda hastalık, zararlı kontrolleri ve budama eğitimi yapıldı.


Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Kızılören ve Karaağaçkuyusu köylerinde hastalık, zararlı kontrolleri ve budama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Projesi çerçevesinde ilçe Hisaralan ve Çiftlik köylerinde halk katılımıyla köydeki sorunlar ve istekler hakkında toplantı düzenlendi. Ülke genelinde görülen şap hastalığına karşı Sat-2 aşılaması büyükbaş hayvanlara uygulanmaya de devam ediliyor.

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