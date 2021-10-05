Dazkırı'da kalkınma ajansı eğitimleri başladı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde 2021 Teknik Destek Programı kapsamında bölgesel kalkınma ajansı tarafında finanse edilen 'Dazkırı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor' proje eğitimi başladı.

Dazkırı Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan eğitim 5 gün sürecek. Ezgi Ülkü Aykut tarafından verilen fizibilite raporu hazırlama eğitim programına Dazkırı Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi'nde görevli 16 personel katıldı.