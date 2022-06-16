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Dazkırı'da yatırımlar için arsa tahsisleri yapılmaya başlandı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine kurulan Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisleri yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine kurulan Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisleri yapılmaya başlandı.


Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesindeki arsalarının ilk tahsisleri Kaymakam Sercan Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yapıldı. 3 firmaya yer tahsisinin yapıldığı imza töreninde fiziki yatırımların önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.

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