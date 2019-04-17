DDY Bölge Müdürü Sivri'den Başkan Zeybek'e ziyaret

Bölge Müdürü Adem Sivri ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek' ziyaret etti.

Bölge Müdür Yardımcıları Hüseyin Erçetin, Uğur Açıkgöz ve Muhammer Özdemir'in de katıldığı ziyarette Başkan Zeybek'e hayırlı olsun dileklerini ileten Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri yeni görevinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in vizyon projeleri arasında yer alan ve büyük önem verdiği AFRAY'ın gündeme geldiği ziyarette projenin detayları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek, konuklarıyla yakından ilgilenerek çalışmalarında başarılar diledi.