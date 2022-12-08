Dedektörle define ararken yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde dedektörle tarihi eser arayan 3 kişi, devriye görevindeki jandarma ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bayat ilçesinde dedektör ile define aranacağı yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Jandarma ekiplerince Bayat ilçesi, Yenibağlık mevkiinde gerçekleştirilen önleyici hizmet devriyesi sırasında H.İ.G., H.Ç. ve H.A. isimli şahıslar arazide dedektör ile tarihi eser ararken yakalandılar. Yapılan aramada; 3 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet çapa, 7 adet metal parça ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.