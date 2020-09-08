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Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. İlçede yaşayan E.E., O.K. ve H.K. isimli şahısların elinde tarihi eserler olduğu ve bunları satmak için müşteri aradıkları yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda jandarma ekipleri 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 4 adet küçük tip el detektörü, 3 adet metal arama detektörü, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 kişiden 2'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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