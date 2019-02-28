Defterdarlık çalışanları kan bağışında bulundu

Afyonkarahisar Defterdarlık çalışanları Vergi Haftası kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Defterdarlık binası girişinde Kızılay görevlileri tarafından kan bağışı alındı. Defterdarlık çalışanlarının yanı sıra, mükellefler de kan bağışı kampanyasına destek verdi. Afyonkarahisar Defterdar Vekili Murat Toy, kan stoğunun azaldığını ve çorbada tuz misali kan bağışına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Kurum olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu hafta kapsamında toplumun bütün kesimlerine vergi bilincini oluşturmak, yaygınlaştırmak, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek, gönüllü vergi ödeme alışkanlığını kazandırmak temel amacımızdır. Hafta boyunca bir dizi etkinliklerimiz oldu. Sportif, sosyal etkinlik düzenledik. En kutsal etkinliklerden birisi Kızılay'a kurum çalışanları olarak kan bağışı kampanyası düzenledik. Bütün kurum çalışanlarımızın yanı sıra, vergi mükelleflerimiz kampanyamıza destek çıktı. Kan stokundaki açığın kapanmasına katkı sağlamak istedik. Bütün kan veren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.