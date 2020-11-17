Dekor amacıyla biriktirdiği antikalar ile müze kurdu

Afyonkarahisar'da dekor amaçlı antika eşya biriktirmeye başlayan emekli öğretmen, aradan geçen zamanda müze kurup mezatlar yaparak ticarete başladı. Meraklılarının eksik olmadığı müzenin ziyaretçileri arasındaki gençler ise en çok taş plak ve müzik çalar pikaplara ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar'ın tarihi yapılarından Taşhan'da açılan antika müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Müzede sergilenen eserler arasında birçok tarihi objeye rastlamak mümkün. Öğretmenlik yıllarında gittiği ve görev yaptığı kentlerde gördüğü antika eşyaların ilgisini çekmesi sebebiyle emekli olunca antika eşya müzesi açan İhsan Soysal, düzenlediği antika mezatları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Öğretmenliği esnasında görev yaptığı ve gezdiği yerlerde antika kültürünü tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Soysal, “Önce dekor için antika objeler almaya başladım. Fakat bu iş zamanla bende ticarete dönüştü. Şuanda da Taşhan'ın içerisinde antikacılık yapıyorum. Burada geçmişte yaşanmışlığı olan eşyalar var. Pikaplar, plaklar, kılıçlar, kamalar, biblolar, seramikler, porselenler, bakır kaplar gibi daha önce yaşanmışlığı olan birçok eşyamız var” dedi.

“İnsanları bir araya getiriyoruz”

8 bin yıllık tarihe sahip Afyon'da antika eşyaların çok çıktığını kaydeden Soysal, “Afyonkarahisar tarihi yönden milattan önce 8 bin yıllara dayanan tarihi var. dolayısıyla Afyon'da bu tür antika eşyalar çok çıkıyor. Ve insanlarda meraklı. En basitinden anneden, babadan, dededen kalma düşüncesiyle saklıyorlar. Fakat kıymet bilmeyenlerde çok. Afyon'da bu kültürü yaşatmak içen burada antika mezatı yapıyoruz, mezata ilgi güzel çünkü Afyon için değişik bir etkinlik. İnsanları bir araya getiriyoruz. Evlerinde satmak istedikleri ürünleri getiriyorlar veya il dışından gelen antikacıların ürünleri sergileniyor ve açık arttırma yapıyoruz, beğendikleri ürünü de sahip olabiliyorlar” diye konuştu.

“Lambalı radyo talebi çok”

Gençlerin en çok antika pikap ve plağa ilgi duyduğunu belirten Soysal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gelen ziyaretçilerden gençlerin plak ve pikapa olan merakı çok fazla. Afyon'un havasından mıdır suyundan mıdır bilmiyorum ama bıçak, kılıç kamaya olan ilgide fazla. Lambalı radyoya olan talepte azımsanmayacak ölçüde ama tabi sergilenen bütün objeler dikkat çekiyor. Antika eşya temin etmede şu sıralarda biraz sıkıntı çekiyoruz ama tüm Türkiye ile bağlantımız var o yüzden bu sıkıntıyı gerekli görüşmeler ve diyaloglar kurarak aşıyoruz.”