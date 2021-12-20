Demir çalan hırsızlar polis kovalamacası sonucu yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde girdikleri inşaattan demir hırsızlığı yapan şahıslar polis kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, polis otosunu görünce yön değiştirerek kaçmaya başlayan bir aracı fark etti. Aracın peşine düşen ekipler 03 FN 798 plakalı otomobili olay yerinden birkaç sokak ötede sıkıştırarak yakaladı. Araçta arama yapan ekipler otomobilin arka koltuğunda çalıntı olduğu belirlenen inşaat demirlerini ele geçirdi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan T.T. ve N.K., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.