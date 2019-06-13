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Demir yüklü kamyona çarpan araçta sıkıştı

Afyonkarahisar’da bir aracın demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir aracın demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 BBD 56 plakalı otomobil demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bir kişi sıkışarak ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Sıkıştığı araçtan çıkartılan yaralı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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